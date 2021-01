"MPWiK otrzymało faktury na łączną kwotę 355 tys. 336,63 zł jako zwrot kosztów poniesionych przez wojsko. Płatność faktur wystawionych 5 stycznia 2021 roku nastąpi najpóźniej do 26 stycznia 2021 roku" - przekazał w poniedziałek Marek Smółka, rzecznik MPWiK, zapytany przez PAP o koszt budowy, utrzymania i demontażu przez Wojsko Polskie mostu pontonowego na Wiśle.

Umowa z wojskiem w tej kwestii zakładała minimalne koszty - zaznaczyła prezes zarządu MPWiK Renata Tomusiak podczas poniedziałkowego śniadania prasowego z dziennikarzami. "To jest zwrot de facto kosztów (...). Taka współpraca, jaką my mieliśmy z Wojskiem Polskim, to jest przykład profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Wojsko Polskie zasługuje na przeogromne podziękowania" - podkreśliła Tomusiak.

Wojsko zdemontowało most pontonowy na Wiśle, na którym ułożone były dwie nitki rurociągu tymczasowego doprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", w połowie grudnia.

Spółka przełączyła wówczas - jak informowało MPWiK - przepływ ścieków z tymczasowego układu przesyłowego ułożonego na moście pontonowym do nowego, wydrążonego pod Wisłą rurociągu alternatywnego układu przesyłowego i przystąpiła do kolejnej fazy inwestycji, czyli ułożenia kolejnego rurociągu pod dnem Wisły. Całość ma być zakończona w 2022 roku.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło 29 sierpnia ubiegłego roku.