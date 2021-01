Warszawa, 22.01.2021 (ISBnews) - Two Horizons rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,5 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie produkowanych symulatorów oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji. Spółka planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022. Zgodnie ze strategią rozwoju Two Horizons zajmuje się produkcją gier z gatunku symulatorów. Spółka przejęła kilka gier zapowiedzianych przez The Dust, czyli "Car Thief", "Hotel Renovator", "Aquapark Renovator", "Airport Renovator" oraz "Exterminator Simulator". Środki pozyskane z emisji pozwolą spółce na realizację powyższych tytułów oraz przygotowanie kolejnych zapowiedzi, podano. "Two Horizons, mimo krótkiej historii, wyróżnia się bogatym portfolio produkowanych symulatorów. Pracujemy nad pięcioma grami oraz kolejnymi pre-produkcjami. Dzięki emisji dokończymy produkcję 'Hotel Renovatora', który znajduje się na Global Top Wishlist Steam, i 'Car Thiefa'. Pozostałe ogłoszone już trzy tytuły niedługo wejdą w fazę produkcji. Jednocześnie przygotowujemy nowe pre-produkcje, które sukcesywnie będziemy publikować na platformie Steam, aby stale szukać kolejnych tytułów, które przyciągną uwagę graczy" - powiedział prezes Two Horizons oraz prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie. Two Horizons planuje w ramach oferty publicznej wyemitować 245 000 akcji serii E i pozyskać około 2,5 mln zł. Na realizację produkcji dotychczasowych i przyszłych gier spółka planuje przeznaczyć 1,5 mln zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na nowe zapowiedzi autorskich gier studia, bieżącą działalność oraz sfinansowanie kosztów procesu wprowadzenia spółki na NewConnect, wskazano również. "Utworzenie spółki Two Horizons było ważnym elementem strategii, o której komunikowaliśmy w Grupie The Dust. Do studia przenieśliśmy ważne i świetnie rokujące projekty oraz część zespołu. Pozyskaliśmy też dodatkowych doświadczonych i ambitnych ludzi. Wkrótce opublikujemy na platformie Steam demo 'Hotel Renovatora', którego produkcja jest najbardziej zaawansowana, a już w lutym zaprezentujemy zapowiedź kolejnej gry" - dodał Wolff. Two Horizons jest producentem i wydawcą gier na platformy PC, XBOX, PS, NS. Spółka została powołana 23 listopada 2020 r. w ramach utworzonej grupy kapitałowej The Dust S.A. i intensywnie rozwija produkcję gier własnych z gatunku symulatorów. Aktualnie spółka posiada 5 zapowiedzianych tytułów na platformie Steam, z czego dwa: "Hotel Renovator" oraz "Car Thief" przeszły do fazy produkcyjnej. (ISBnews)