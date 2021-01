Warszawa, 29.01.2021 (ISBnews) - Citigroup Global Markets Europe, działając jako agent ds. stabilizacji, w pełni wykonał opcję dodatkowego przydziału, sprzedając dodatkowe 26 250 000 akcji InPostu po cenie 16 euro oraz zwiększając łączne wpływy z oferty akcji zwykłych spółki do łącznej kwoty 3,2 mld euro, podała spółka.

"Po wykonaniu opcji dodatkowego przydziału liczba akcji oferowanych wzrośnie do 201 250 000, stanowiących 40,3% akcji, co zwiększa wpływy z oferty o 420 mln, tj. z 2,8 mld euro do 3,2 mld euro ogółem" - czytamy w komunikacie.

Rozliczenie opcji dodatkowego przydziału nastąpi we wtorek 2 lutego.

Wcześniej w tym tygodniu akcje InPostu zadebiutowały na Euronext Amsterdam. Spółka planowała ofertę publiczną do 175 mln istniejących akcji (stanowiących 35% kapitału). Cenę emisyjną ustalono na 16 euro za akcję.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r.

(ISBnews)