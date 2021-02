"Paczkomat stał się niezbędną częścią infrastruktury miejskiej, gdyż ułatwia codziennie życie mieszkańcom. Nie jest więc zaskoczeniem, że zauważyli to także deweloperzy i postanowili projektować nowe osiedla z uwzględnieniem miejsca na Paczkomaty. Jesteśmy zawsze blisko ludzi, dlatego nasze plany rozwoju obejmują również nowo powstające założenia urbanistyczne - zarówno te mieszkaniowe, jak i usługowe. Współpraca z deweloperami i Paczkomaty na osiedlach mieszkaniowych to jeden z elementów rozbudowy naszej sieci. Kluczowym czynnikiem przy wyborze miejsca jest jego dogodne położenie i dostępność dla użytkowników. Uruchomienie Paczkomatu w inwestycji Moje Miejsce w Warszawie to dopiero początek naszej współpracy" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

InPost jest pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła sieć Paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24/7. Dzięki innowacyjnej technologii, umożliwia odbiór przesyłek wygodniej, taniej i z korzyścią dla środowiska. Paczkomaty zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw - 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu, przypomniano.

Współpracę Echo Investment i InPostu zainaugurował Paczkomat na Moim Miejscu. Jest to nowo zaprojektowany fragment Warszawy, gdzie znajdują się mieszkania, punkty usługowe i biura. Latem 2020 r. deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie dla 5 budynków mieszkaniowych z 243 lokalami. Natomiast na początku 2021 r. Echo Investment zakończy budowę ostatniej części Mojego Miejsca - biurowca oraz otaczającej go przestrzeni publicznej.

"Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla mieszkańców oraz użytkowników naszych osiedli i projektów wielofunkcyjnych. Do tej pory instalowaliśmy skrzynki Pakomatic, z których przesyłki pocztowe i kurierskie odbierać mogli mieszkańcy. Postanowiliśmy pójść krok dalej i nawiązać współpracę z InPostem. Z Paczkomatu przy warszawskim projekcie Moje Miejsce mogą korzystać zarówno mieszkańcy, pracownicy biurowca, jak i pozostali użytkownicy. Prowadzimy już rozmowy na temat instalacji kolejnych Paczkomatów. Urządzenia staną m.in. na naszych osiedlach w Krakowie i Poznaniu, a pozostałe lokalizacje czekają na zatwierdzenie. Wierzymy, że dodanie tej usługi do naszych inwestycji zwiększy komfort życia ich mieszkańców" - dodał manager ds. CSR i CSV w Echo Investment Kazimierz Monkiewicz.

Od końca 2018 r. Echo Investment, na wszystkich realizowanych osiedlach, instaluje punkty odbioru paczek pocztowych i kurierskich Pakomatic. Z tego udogodnienia korzystać mogą już m.in. mieszkańcy osiedla Jarzębinowego w Łodzi, osiedla Jaśminowego czy Browarów Warszawskich. Dzięki specjalnej aplikacji kurier lub listonosz mogą połączyć się z modułami skrzynek i zostawić przesyłkę, podano także.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

