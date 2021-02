"Platforma daje możliwość zamówienia mobilnej wizyty serwisowej w domu lub biurze, umówienia wizyty w salonie po odbiór zamówionego sprzętu, usługi serwisowej lub konsultacji z doradcą. Dodatkowo klienci będą mogli także umówić wideorozmowę z handlowcem, który doradzi w wyborze sprzętu i pomoże wybrać najbardziej atrakcyjną formę finansowania zakupu" - czytamy w komunikacie.

Spotkania za pośrednictwem Booksy można umawiać w wybranych salonach na terenie całego kraju, podano także.

Booksy to polski startup założony w 2013 r. z siedzibą w San Francisco, oferujący platformę do rezerwacji wizyt online dla użytkowników i program do rozwijania biznesu dla usługodawców.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)