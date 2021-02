W 2020 rsfinansowały inwestycje warte 70,1 mld zł – wynika z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL). To o 10,1 proc. mniej niż w 2019 r., a i tamten rok nie należał do udanych, bo rynek już wówczas skurczył się wobec 2018 r. o 5,8 proc. Mimo to, bo latem sektor spodziewał się dwukrotnie większego spadku. Druga połowa ubiegłego roku zaskoczyła wzrostem rok do roku o 4 proc. w III kw. i kolejne 4,8 proc. w IV kw.