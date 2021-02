"Nasza infrastruktura logistyczna jest obecnie bardzo efektywna - pokazał to ostatni szczyt świąteczny, na który byliśmy doskonale przygotowani. Dostawa przesyłek w trybie D+1 to duże wyzwanie dla każdego operatora, także kurierów - zwłaszcza w obliczu ograniczeń pandemicznych. Przez 12 lat aktywności na polskim rynku opracowaliśmy sprawdzony model logistyczny, który możemy wdrożyć także na innych rynkach europejskich. Tajemnica naszej efektywności to także świetnie przygotowana aplikacja mobilna, której używa już ponad 5,7 mln Polaków" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Prologis Park Chorzów to nowoczesne centrum dystrybucyjne, które w ramach pięciu budynków, oferuje ponad 250 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Obiekt znajduje się na Górnym Śląsku, około 7 km na zachód od centrum Katowic, w sąsiedztwie węzła "Chorzów Batory" autostrady A4 i jest bardzo dobrze skomunikowany z autostradą A1 oraz międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, podano także.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)