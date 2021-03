"W Austrii zakup pierwszej działki pod Wiedniem sfinalizowaliśmy w końcu ubiegłego roku. W tej chwili jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Mamy koncepcję obiektu jako 'city logistic' z dużym komponentem biurowym, w dużej mierze skierowanego dla klientów e-commercowych. Chcemy rozpocząć budowę w tym roku, prace budowlane rozpoczniemy w II połowie roku" - powiedział Krochta w rozmowie z ISBnews.

"Projekty w Niemczech i Austrii prowadzi jeden zespół, więc nie do końca traktujemy inwestycję w Wiedniu jako wejście na kolejny rynek - z naszej perspektywy jest to rynek DACH. Co więcej, sukces w tego rodzaju inwestycji determinowany jest przede wszystkim przez pozyskanie dobrej działki. Tę już mamy, dlatego oceniam, że pozyskanie najemców będzie relatywnie łatwym zadaniem" - kontynuował prezes.

Poinformował, że przyszłość MLP Group w Austrii będzie oznaczać obecność w kluczowych lokalizacjach i być może następna inwestycja wkrótce zostanie ogłoszona. W grę wchodzi kolejna lokalizacja w Wiedniu.

"Możliwe, że dokupimy następną działkę w Austrii jeszcze w 2021 r." - dodał Krochta.

Na rynku niemieckim spółka kontynuuje budowę pod Berlinem (MLP Business Park Berlin I) i spodziewa się zakończenia I etapu w maju/czerwcu br. Także tam proces pozyskiwania najemców idzie dość sprawnie, ocenił prezes. W innym niemieckim projekcie - MLP Business Park Niederrhein spółka pracuje z lokalnymi władzami nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w związku z planowanym rozwojem obiektu.

"Generalnie wartość portfela nieruchomości w Austrii i Niemczech powinna się zrównać z naszym portfelem w Polsce do 2023 roku. Spodziewamy się, że ten rozwój będzie niezakłócony, bo rynek DACH ma bardzo duży potencjał. W tym roku jest szansa na rozpoczęcie m.in. inwestycji w Gelsenkirchen i Kolonii, a pewnie w 2022 r. postaramy się być obecni także w Beneluksie. Kierunek zachodnioeuropejski jest dla nas kluczowy, ma wyższe stopy zwrotu i to on będzie kontynuowany, obok Polski. O takich mniejszych rynkach, jak Czechy, Słowacja, Węgry nie myślimy. W portfelu pozostaje Rumunia i ona się spokojnie, organicznie rozwija" - wymienił prezes.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)