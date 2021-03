Umowa zawarta z Lupin Atlantis Holdings w 2015 roku zakładała podjęcie przez Lupin wszelkich działań mających na celu uzyskanie akceptacji przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) wniosku dla licencjonowanego produktu w USA oraz do przeprowadzenia całego procesu rejestracyjnego i komunikowania się z FDA oraz ponoszenia odpowiedzialności za dopełnienie wszelkich wymagań porejestracyjnych na terytorium licencjonowanym. Spółka zobowiązana była również do dostaw na rzecz Lupin produktu farmaceutycznego zaaprobowanego do wprowadzenia do obrotu na terytorium USA przez FDA oraz na terenie Australii, Kanady, Meksyku i RPA.

"Rozwiązanie ww. umów nie pociąga za sobą żadnych roszczeń wobec spółki, a jednocześnie umożliwia Celon Pharma S.A. rozpoczęcie poszukiwania nowych partnerów do współpracy na ww. rynkach" - podano.

W innym raporcie spółka podała, że podpisała z firmą Glenmark Pharmaceuticals Ltd. z siedzibą w Indiach umowę licencyjną dotyczącą współpracy przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji Salmeksu na 21 rynkach. Są to: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Oman, Libia, Algieria, Maroko, Irak, RPA, Meksyk, Peru, Ekwador, Argentyna, Wyspy Kanaryjskie, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Singapur i Hong Kong.

"Umowa została zawarta na okres 10 lat od dnia rozpoczęcia sprzedaży na poszczególnych rynkach, z możliwością przedłużenia. Umowa daje Glenmark wyłączne prawo sprzedaży produktu na ww. rynkach, a spółce wyłącznie prawo wytwarzania produktu z przeznaczeniem do sprzedaży na ww. rynkach" - czytamy także.

O współpracy z firmą Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii w zakresie umowy licencyjnej, w odniesieniu do 15 europejskich krajów, dla ww. produktu spółka informowała w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 r., podsumowano.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)