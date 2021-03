"Dzisiaj naszym kluczowym wyzwaniem jest zamknięcie tej transakcji i rozpoczęcie pracy z lokalnym managementem nad budową tych wszystkich przewag konkurencyjnych, które budujemy w Polsce, stawiając własne paczkomaty. Dzisiaj nie rozważamy i nie mamy na stole żadnych innych pomysłów akwizycyjnych, skupiamy się na rozwoju najbardziej trzech kluczowych rynków: Polska, Wielka Brytania i Francja" - powiedział Brzoska podczas wideokonferencji prasowej.

We Włoszech startowe kilkadziesiąt urządzeń właśnie zaczyna się poszerzać o nowe instalacje. Natomiast jest chodzi o dynamikę przyrostu sieci w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji, to tu jest skoncentrowane ok. 85% uwagi InPostu, podkreślił.

Ambicją na ten rok to rozstawienie w Wielkiej Brytanii do 2 000 nowych paczkomatów.

"Tak, jak komunikowaliśmy w trakcie IPO, ok. 5 000 nowych urządzeń mamy ambicję postawić w Polsce, w Wielkiej Brytanii - ok. 2 000. We Francji - biorąc pod uwagę, że oficjalne zamknięcie transakcji nastąpi zapewne z końcem II kwartału, nasz realny wpływ to kilkaset urządzeń. W skali całej sieci szacowałbym na 7 000 - 8 000" - podsumował prezes.

InPost poinformował dziś, że planuje akwizycję Mondial Relay - wiodącej francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł). Spółka liczy na zamknięcie transakcji do końca II kw. br.

Zakładane strategiczne efekty akwizycji to m.in. zwiększenie wolumenów obsługiwanych przesyłek - w 2020 roku łącznie 440 mln sztuk, zwiększenie zasięgu geograficznego i sieci obsługi do 28 000 punktów, wskazał InPost.

Firma Mondial Relay, założona w 1997 roku, jest wiodącym dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. Posiada około 15 800 punktów odbioru i nadania we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim (stan na luty 2021). We Francji jest drugą co wielkości siecią, obejmującą 11 000 punktów oraz 4 centra dystrybucyjne. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek, co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

