Pula ta obejmuje 7 nieruchomości zakontraktowanych umowami przedwstępnymi, na których powstanie blisko 3,6 tys. mieszkań. Pozostałe 10 umów dotyczy finalizacji zakupu wcześniej zakontraktowanych terenów inwestycyjnych, na których zrealizowane zostaną projekty nieruchomościowe obejmujące ponad 4,2 tys. lokali, podano.

"W okresie od października 2020 do marca 2021 Grupa Murapol sfinalizowała zakup 10 nieruchomości w 9 miastach, w których łącznie powstanie blisko 4,2 tys. lokali mieszkalnych. Zostaną zaoferowane w kolejnych etapach już realizowanych przedsięwzięć, takich jak: Murapol Parki Krakowa w Krakowie, Murapol Nowe Miasto w Poznaniu czy Murapol Dzieci Warszawy w Warszawie. Nabyte grunty pozwoliły także umocnić pozycję nowymi przedsięwzięciami w miastach, w których już działamy, w Toruniu projektem Murapol Osiedle Smart, Murapol Zielony Żurawiniec w Poznaniu czy Murapol Osiedle Zdrovo w Gdańsku. Zakupione grunty pozwoliły także wejść z ofertą do nowych miast tj. Sosnowca z inwestycją Murapol Apartamenty przy Parku oraz Murapol Osiedle Akademickie do Bydgoszczy" - czytamy w komunikacie.

W tym samym czasie Grupa Murapol podpisała umowy przedwstępne dot. zakupu 7 nowych terenów inwestycyjnych, będących obecnie w toku procesów pozwoleniodawczych przewidujących budowę blisko 3,6 tys. mieszkań. W Warszawie deweloper zakontraktował grunt nieopodal Kanału Żerańskiego, który umożliwi realizację projektu mieszkaniowego obejmującego ponad 350 lokali mieszkalnych. Łódzki bank ziemi dewelopera powiększył się o trzy nieruchomości w nowych lokalizacjach, w których łącznie powstanie 1,2 tys. mieszkań. W Poznaniu Murapol przygotowuje kolejny projekt na zakontraktowanym gruncie blisko Starego Miasta, którym będzie budował nową tkankę miejską na ponad 1 tys. mieszkań. Deweloper zakontraktował również kolejną nieruchomość w Gdańsku niedaleko Śródmieścia pod budowę ponad 300 lokali mieszkalnych. Zakontraktowany został także grunt w Gliwicach, w sąsiedztwie już realizowanej w tym mieście inwestycji przy ul. Kozielskiej.

"Jak pokazują nasze aktywności na akwizycjach gruntów za ostatnie pół roku, intensywnie pracujemy nad rozbudową aktywnego banku ziemi. Umacniamy swoją pozycję w kluczowych dla nas miastach, takich jak Poznań, gdzie łącznie sfinalizowane transakcje oraz zakontraktowany grunt pozwalają na realizację ponad 2,2 tys. mieszkań. Z przytupem wracamy do Gdańska, w którym w budowie i przygotowaniu mamy blisko 800 lokali. Podobnie sytuacja wygląda na zakontraktowanych gruntach w Łodzi. Także w Warszawie i Krakowie zwiększamy konsekwentnie pulę projektów. Poza głównymi aglomeracjami dostrzegamy także potencjał mniejszych lokalizacji, również tych nieznajdujących się jeszcze na naszej mapie inwestycji, a posiadających potencjał dla działalności deweloperskiej" - powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Na koniec marca portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował blisko 7 tys. lokali powstających w 82 budynkach, w ramach 22 projektów na terenie 15 miast.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.

(ISBnews)