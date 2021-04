"Chciałabym, żeby sprzedaż Radpolu była podzielona mniej więcej w proporcji 40/60 w ciągu najbliższych trzech lat, czyli żeby udział sprzedaży eksportowej sięgał 40% całości" - powiedziała Kułach podczas Trigon Green-Tech Conference 2021.

Podkreśliła, że sprzedaż eksportowa daje większe korzyści w zakresie marż i efektywności produkcji.

"Podpisałabym się dzisiaj pod stwierdzeniem, że w ciągu trzech lat chcielibyśmy osiągnąć 40-proc. udział sprzedaży eksportowej" - podsumowała prezes.

W 2020 r. sprzedaż eksportowa Radpolu wyniosła 19,58 mln zł i miała 14,8% udziału w przychodach.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)