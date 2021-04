"Spółka wskazuje, iż kwota dofinansowania projektu, o którą ubiega się to 2 526 486 zł, natomiast całkowita wartość projektu brutto wynosi 3 728 672,5 zł. Planowany okres realizacji projektu to wrzesień 2021 - październik 2023" - czytamy w komunikacie.

Głównym celem projektu będzie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których wytworzona zostanie innowacja produktowa na skalę międzynarodową, w postaci technologii - modułów silnika do gry "Uragun": modułu sztucznej inteligencji przeciwników, gdzie przeciwnicy - agenci, będą posługiwali się własną inteligencją oraz modułu dynamicznego dopasowywania poziomu trudności, polegającemu na ewaluacji poziomu gracza (zarówno pod względem zręcznościowym jak i taktycznym). Powstały rezultat prac zostanie docelowo zaimplementowany w silniku do gry Uragun vs AI. Realizacja projektu pozwoli na tworzenie zupełnie nowego rodzaju rozgrywki, dopasowanej indywidualne do konkretnego gracza, wskazano w materiale.

"Spółka planuje wdrożenie rezultatów prac w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych" - podsumowano.

Kool2play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)