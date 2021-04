Zysk operacyjny wyniósł 29,9 mln zł wobec 20,24 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 686,88 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 770,1 mln zł rok wcześniej.

Pomimo wzrostu sprzedaży marek premium Heineken i Desperados, na wyniki firmy negatywnie wpłynął lockdown związany z pandemią, wyjątkowo zimna pogoda oraz brak ferii zimowych. Grupa Żywiec wdrożyła oszczędne i elastyczne podejście do zarządzania kosztami, co częściowo ograniczyło negatywny wpływ tych czynników. Jednak utrzymujący się pod wpływem pandemii wysoki kurs euro nadal negatywnie wpływa na wysokość zysku operacyjnego, podała spółka w raporcie.

"Jesteśmy dobrze przygotowani do kluczowego okresu jakim jest dla nas sezon wiosenno-letni. Wprowadziliśmy na rynek atrakcyjne nowości, takie jak nowe smaki piw Desperados i Warka Radler w wariancie alkoholowym oraz Desperados Virgin 0.0% i nowe smaki Warki Radler 0.0%, które pozwolą nam umocnić przewagę w segmentach piw smakowych i bezalkoholowych. Mamy także ambicję, by zrewolucjonizować segment lagerów, który nadal stanowi większość rynku, z naszym nowym Żywiec Jasne Lekkie o niższej zawartości alkoholu. Wszystkie nowości zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów i konsumentów. Cieszy nas również kontynuacja wzrostu piw premium. Bezpieczny powrót do interakcji społecznych i otwarcie gastronomii jest kluczowe dla naszej branży, zwłaszcza, że mamy rok wielkich emocji sportowych, które tradycyjnie sprzyjają spotkaniom przy piwie. W Grupie Żywiec jesteśmy gotowi, by aktywnie wspierać program szczepień, kiedy tylko pracodawcy będą mieli taką możliwość" - powiedział prezes Simon Amor, cytowany w raporcie.

W najbliższych miesiącach Grupa Żywiec skupi się na realizacji planów letnich zachowując jednocześnie bezpieczeństwo jako najwyższy priorytet i nadzieję na postęp programu szczepień oraz zmniejszenie restrykcji związanych z pandemią, zaznaczono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 7,62 mln zł wobec 34,04 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2020 roku grupa sprzedała 12,2 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)