Zysk operacyjny wyniósł 10,68 mln zł wobec 35,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,08 mln zł w 2020 r. wobec 231,98 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo niesprzyjających okoliczności, związanych z pandemią COVID-19, grupa utrzymała swoją dotychczasową pozycję biznesową na rynku, osiągając przychody na łączną wartość 211 mln zł i wypracowując zysk ze sprzedaży w kwocie 5,2 mln zł. Przychody grupy w stosunku do poprzedniego roku uległy zmniejszeniu na skutek znacznego spadku cen skrobi na rynku światowym, co było wynikiem dużej podaży tego produktu. Spadkowi wartości przychodów towarzyszył jednoczesny wzrost kosztów własnych sprzedaży. Wpłynęły na to problemy logistyczne, wzrost kosztów transportu a także nowe koszty, związane z zakupem środków dezynfekcji i ochrony osobistej pracowników, a także z dostosowaniem poszczególnych stanowisk do bezpiecznej pracy" - napisał prezes Wojciech Faszczewski w liście do akcjonariuszy.

Jak dodał, pandemia niekorzystnie odbiła się na sprzedaży eksportowej. Wiele rynków zagranicznych dokonało czasowo całkowitego zamrożenia gospodarki, wygaszając odgórnie fabryki i zakłady produkcyjne oraz wprowadzając inne ograniczenia administracyjne w przemieszczaniu osób i towarów, co wpłynęło na spadek sprzedaży produktów grupy na tych rynkach.

W 2020 roku wartość sprzedaży eksportowej i wewnątrzwspólnotowej wyniosła 61,5 mln zł, wykazując w relacji do ubiegłego roku spadek o 20%. W 2020 roku emitent sprzedał swoje wyroby, głównie skrobię ziemniaczaną, do 58 krajów na całym świecie. Najwięcej wyrobów sprzedano do Korei Południowej, Australii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych i Litwy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 5,53 mln zł wobec 19,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 231,98 mln zł w 2019 r.

