Anna Lewandowska ukończyła warszawską Akademię Wychowania Fizycznego. Z wykształcenia jest menedżerem sportu oraz specjalistką do spraw żywienia. Jak sama opisuje, od dziecka pasjonował ją sport. Zaczęła trenować karate w wieku 11 lat, a już po kilku latach zdobyła swój pierwszy medal podczas mistrzostw Polski indywidualnych juniorów.

Reprezentantka Polski i wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, Europy i Świata w karate tradycyjnym (ITKF International Traditional Karate Federation) oraz w karate fudokan (WFF World Fudokan Federation).

Od 2013 roku Lewandowska prowadzi bloga Healthy Plan by Ann, za którego pośrednictwem nieustannie motywuje miliony internautów do zdrowego stylu życia. Jako certyfikowana trenerka personalna oraz dietetyk podkreśla jak ważne jest holistyczne podejście do zdrowia, obejmujące zarówno zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, jak i równowagę psychofizyczną. Z jej aplikacji Diet&Training by Ann, udostępniającej dedykowane treningi i diety, korzysta ponad 2,5 mln użytkowników!

Anna Lewandowska jest właścicielką marki Foods by Ann – pierwszej firmy zbudowanej na filarach zdrowia, na których opiera się cała jej działalność – oraz współwłaścicielką centrum sportu i dietetyki Healthy Center by Ann, projektu parentingowego Baby by Ann, marki naturalnych, wegańskich kosmetyków Phlov by Anna Lewandowska oraz cateringu dietetycznego SuperMenu by Anna Lewandowska. Działalność wszystkich firm wpisuje się w szeroko rozumiany well-being poprzez udostępnianie narzędzi i usług ułatwiających budowanie zdrowych nawyków, dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie.

Jak pisze Forbes, Anna wraz z mężem Robertem są twarzami i inwestorami w ponad 30 projektach biznesowych. Od lat chętnie wspierają szeregi akcji charytatywnych oraz inicjują własne działania prospołeczne. Silna i niezależna osobowość Anny Lewandowskiej jest magnesem dla inwestorów.

Od 2016 roku jest też Prezesem Olimpiad Specjalnych Polska. Wykorzystuje tę rolę, by dotrzeć do jak największej ilości osób i przekonać ich, że sport to idealna przestrzeń dla każdego.

Jednym z jej najnowszych przedsięwzięć jest zaprojektowana wspólnie z marką 4F kolekcja ubrań sportowych. Ich nowa kolekcja powstała z myślą o aktywnych kobietach, którym w trakcie ćwiczeń zależy zarówno na wygodzie, jak i stylu. Lewandowska jest ambasadorką tej marki oraz marki Apart.

O tym, jak rozwijać współczesny biznes w oparciu o własne doświadczenia sportowe, zdrowy styl życia i wyznawane przez siebie wartości, Anna Lewandowska będzie opowiadać jako prelegentka podczas wiosennej edycji Impact’21 - już 13 maja!

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

