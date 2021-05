"Tylko w samych latach 2012-2019 zainwestowaliśmy w Polsce ponad 400 mln USD, zarówno w rozwój sieci stacji, jak i centrum SBO. Nowe praktyki wprowadzane do krakowskiego centrum to kolejny krok w umacnianiu przez nas w Polsce silnego globalnego ośrodka doradczego dla biznesu Shell. Od 15 lat przyciągamy do Krakowa zaawansowane, strategiczne projekty i rozwijamy kolejne talenty. To ich osiągnięcia sprawiają, że Shell coraz mocniej stawia na Polskę" - podkreślił prezes Shell Polska Piotr Dziwok, cytowany w komunikacie.

W ramach nowych inwestycji, w krakowskim Shell Business Operations powstaną dwa nowe kierunki. Jeden z nich to zaawansowane usługi biznesowe z planowanym zatrudnieniem 250 pracowników, którzy docelowo poprowadzą procesy w obszarach IT, Data Quality, raportowania i analizy, komunikacji czy operacji podatkowych. Drugi kierunek, doskonałości procesów biznesowych, skupi 150 pracowników wspierających takie działające w ramach SBO obszary jak obsługa klienta, dostawy środków smarnych, logistyka, HR czy IT. Realizacja obu inwestycji właśnie się rozpoczyna, podano.

Krakowskie Shell Business Operations działa od 2006 roku. To centrum biznesowe wspiera operacje Shell na całym świecie, m.in. w zakresie finansów, zakupów, logistyki, obsługi klienta, komunikacji i relacji zewnętrznych, wsparcia działalności stacji paliw oraz IT. SBO w Krakowie jest jednym z największych centrów nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Obecnie zatrudnia ponad 4,4 tys. osób i jest tym samym już teraz jednym z największych pracodawców w Małopolsce, przypomniano.

"W ciągu zaledwie pięciu ostatnich lat podwoiliśmy zatrudnienie w Krakowie, z ponad 2 000 do ponad 4 400. Blisko co dziesiąte z tych stanowisk ma zasięg globalny lub międzynarodowy. Nowe i dotychczasowe projekty sprowadzane do Polski już dziś mają niebagatelny wpływ na rozwój biznesu Shell i zwiększenie jego efektywności, m.in. poprzez doskonalenie procesów czy automatyzację. To, z czego jesteśmy także szczególnie dumni w Krakowie, to skuteczne działania w zakresie ograniczania własnych emisji CO2, konsekwentne obniżanie zużycia energii, wody i produkcji śmieci, w czym aktywnie wspierają nas nasi pracownicy" - dodała dyrektor generalna SBO Kraków Agnieszka Pocztowska.

"Bardzo się cieszę, że firma Shell, która jest obecna w Polsce niemal od 30 lat, postanowiła zrealizować, w stolicy Małopolski swoje kolejne inwestycje. To kolejny dowód na to, że w Polsce - pomimo pandemii - tworzymy i cały czas dbamy o dobry i stabilny klimat inwestycyjny. Zapewniamy najwyższe standardy inwestorom. Gwarantujemy szeroki wachlarz nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Dostrzegamy, że z roku na rok rośnie znaczenie coraz bardziej zaawansowanych inwestycji z tej branży i staramy się zaspokajać oczekiwania rynku w tym obszarze" - podsumował wiceminister rozwoju, pracy i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw - na koniec 2020 roku firma zarządzała siecią 423 stacji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wchodzi w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), jest pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.