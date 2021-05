Zysk operacyjny wyniósł 33,75 mln zł wobec 54,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 77,24 mln zł wobec 92,72 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,88 mln zł w 2020 r. wobec 730,55 mln zł rok wcześniej.

"W segmencie IT ostatni kwartał 2020 roku przyniósł bardzo istotny wzrost przychodów. Było to efektem bardzo dobrego przygotowania Grupy Comp do realizacji projektów, które z uwagi na COVID-19 przesuwane były na drugą część roku. Wykorzystaliśmy szanse u wielu kluczowych klientów, m. in. podpisując kontrakt związany z budową systemu poboru opłat drogowych, realizowany dla Ministerstwa Finansów. Realizujemy kolejne projekty w Ministerstwie Obrony Narodowej związane m.in. z dostawami szyfratorów do ochrony informacji niejawnych, jak też wiele projektów z zakresu sieci i cyberbezpieczeństwa dla klientów z sektorów: telekomunikacji, energetyki i finansów" - napisał prezes Robert Tomaszewski w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 21,11 mln zł wobec 16,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)