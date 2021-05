"InPost może pochwalić się świetnym początkiem roku 2021. Wolumen paczek niemal podwoił się w pierwszym kwartale i osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe. Dlatego podwyższamy prognozy na cały rok" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Przychody prognozowane są w tym roku w przedziale od 3,7-3,85 mld zł (wzrost o 46-52% r/r), natomiast przychody pro-forma: w przedziale 5,9-6,15 mld zł (wzrost 31-37% r/r). Wcześniejsze prognozy to odpowiednio: 3,46-3,61 mld zł i 5,665-5,91 mld zł.

Wskaźniki pro-forma spółki uwzględniają oczekiwany wpływ za cały rok 2021 z tytułu nabycia Mondial Relay. Oczekiwania spółki co do wpływów za cały rok 2021 z planowanej akwizycji Mondial Relay do prognozy pro-forma pozostają niezmienione (wobec informacji przedstawionych w marcu br.), wyjaśniono.

Skorygowana marża EBITDA według nowej prognozy to 41-43% wobec "niskich 40%" poprzednio.

Wolumen paczek (ogółem) prognozowany jest obecnie na 455-485 mln wobec 445-465 mln poprzednio.

W przypadku Polski liczba Paczkomatów ma wzrosnąć do 15,5-16 tys. (wobec oczekiwanych wcześniej 14,5-15,5 tys.), zaś wzrost liczby przesyłek paczkomatowych oczekiwany jest obecnie na poziomie 50-57% (wobec 45-50% wcześniej).

Capex w Polsce ma wynieść w br. 740-780 mln zł (wobec wcześniej planowanych 600-625 mln zł), natomiast skorygowana marża EBITDA ma sięgnąć 45-47% (wobec 43-45% wcześniej).

Na rynkach zagranicznych liczba Paczkomatów ma wzrosnąć do 2,75-3 tys. (wobec wcześniej oczekiwanych 2-3 tys. i wobec 1 810 na koniec marca br.). Przychody mają wynieść 70-90 mln zł (wobec wcześniejszych 60-80 mln zł), a capex - 125-140 mln zł (wobec wcześniejszych 100-120 mln zł).

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)