Atal szacuje, że do końca br. wyda na grunty jeszcze co najmniej ok. 100 mln zł, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

"Jeżeli chodzi o zakupy w 2021 r., jest w trakcie przygotowania kilka zakupów, więc na pewno ta kwota do końca roku wzrośnie, co najmniej o jakieś 100 mln zł - to nasze obecne szacunki" - powiedział Juroszek podczas konferencji prasowej. W I kw. br. deweloper wydał na grunty w Poznaniu - Naramowicach i Katowicach - Brynowie łącznie 52 mln zł. Średnia cena zakupu PUM w I kw. wyniosła 648 zł/m2. Ponadto Atal kupił w kwietniu grunty w Krakowie za 20,6 mln zł. W całym 2020 r. Atal kupił ziemię za 51 mln zł. Bank ziemi Atalu pozwala na realizację projektów na łączny PUM ok. 576 tys. m2, podano także w prezentacji. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Atal w 2020 roku przekazał klientom 3 002 lokale mieszkaniowe i usługowe, zakontraktował 2 896 lokali. Akcje spółki są notowane na GPW od 2015 r. (ISBnews)