Największym projektem inwestycyjnym grupy jest obecnie budowa Data Center Comarch Inc. w USA.

"Na pewno projekt amerykański to jest najbardziej istotna pozycja w naszym planie na najbliższe lata. Ten budżet wynosi między 18-20 mln USD, przy czym on będzie rozłożony na dwa lata. To by dawało ok. 40 mln zł na każdy rok obrotowy" - powiedział Tarański podczas konferencji prasowej.

"Poza tym Grupa Comarch dokonuje inwestycji odtworzeniowych - mam na myśli głownie sprzęt komputerowy, ale też oprogramowanie zewnętrzne, środki transportu itd., co daje też kilkadziesiąt milionów złotych w skali roku. Taki naturalny capex z uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych to rząd wielkości 80 mln zł na ten rok. Ale nie uwzględnia to ewentualnych akwizycji, jeśli by takie zaistniały" - dodał wiceprezes.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)