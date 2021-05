Zysk operacyjny wyniósł 4,97 mln zł wobec 7,81 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 8,18 mln zł wobec 10,41 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 42,89 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 37,79 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów z gier w pierwszym kwartale 2021 roku i przekroczyliśmy próg 900 milionów pobrań naszych gier. Najważniejsze wydarzenia tego okresu, o których należy wspomnieć, to konsekwentny rozwój naszego portfolio gier hyper-casual oraz sukces 'Shoe Race'. Uruchomiona w marcu 2021 roku w ramach naszej działalności wydawniczej gra stała się światowym hitem. Pod koniec marca wydaliśmy również 'Hunt Royale', nową grę mid-core, z bardzo zadowalającymi wynikami" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kw. 2021 r. BoomBit osiągnął 43,5 mln zł przychodów z gier (w tym przychody z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości grupy są kapitalizowane jako nakłady na prace rozwojowe). Większość przychodów (35,1 mln zł) pochodzi z gier hyper-casual (wzrost o 33% kw/kw).

W I kwartale 2021 r. Grupa BoomBit miała też rekordowy poziom inwestycji w user acquisition (23,5 mln zł) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności, podano także.

"Łączna liczba pobrań gier wyniosła 43,5 mln, a od początku działalności przekroczyła próg 900 mln pobrań. Grupa zmierza w kierunku 1 mld pobrań, co może nastąpić jeszcze w tym roku" - czytamy dalej.

Od początku roku grupa wydała łącznie 10 gier na platformy iOS i Android, w tym 8 tytułów hyper-casual (m.in. "Shoe Race", "Make It Fly" i "SuperHero Race"), 2 mid-core ("Hunt Royale" i "Idle Inventor - Factory Tycoon") oraz 8 gier w modelu premium na platformę Nintendo Switch, wymienia Boombit.

Grupa BoomBit rozwija działalność wydawniczą - BoomHits, która ma stać się istotną częścią wyników grupy w przyszłości. Dzięki udanej premierze "Shoe Race", BoomHits zaczyna mieć coraz większy wpływ na wyniki 2021 roku. BoomHits jest odpowiedzialny za współpracę z twórcami gier Hyper-Casual z całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Rosji, Ukrainy, Korei Południowej, Turcji i Indii, wskazano w materiale.

"Gry mobilne to już ok. 50% wszystkich gier, a segment hyper-casual rozwija się w szybszym tempie niż wszystkie inne rodzaje gier. Naszym celem jest dalszy rozwój hyper-casual, mamy mocne portfolio gier z tego gatunku i chcemy, aby były one zyskowne przez długi czas. Pracujemy też nad grami mid-core, czego przykładem jest 'Hunt Royale', jedna z naszych najnowszych premier, która ma dobre KPI i do tej pory ponad milion pobrań. Cieszy mnie również, jak rozwija się nasz dział wydawniczy BoomHits i wierzymy, że będzie to znacząca część naszych przyszłych przychodów. Oprócz działalności wydawniczej współpracujemy z deweloperami w formie joint ventures. Wspólnie z TapNice zrobiliśmy 'Slingshot Stunt Driver', który pobrano ponad 20 milionów razy, oraz 'Make It Fly', który zajął 5. miejsce w rankingu w USA w sklepie Google Play. Kolejne JV, którym możemy się pochwalić to ADC Games, z którym właśnie wydaliśmy nowy obiecujący tytuł" - zakończył wiceprezes Hannibal Soares.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 5,48 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)