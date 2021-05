"Platforma One Trade Portal wykorzystuje przewagę konkurencyjną, jaką Grupie Santander daje bieżąca współpraca i wymiana know-how między bankami działającymi w ramach Grupy na różnych rynkach, w tym m.in. w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Południowej. Powstałe narzędzie zapewnia płynną i wygodną obsługę zarządzania produktami finansowymi dla klientów lokalnych, jak i działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorcy w ramach platformy mogą korzystać z usługi GPI Tracker oraz Instant Account Information (IAI). Pierwsza z nich umożliwia sprawdzanie statusu płatności wysłanej poprzez sieć SWIFT. Dzięki GPI Tracker można na bieżąco sprawdzać m.in. przebieg płatności, czas jej realizacji czy opłaty, jakie są pobierane przez poszczególne banki realizujące daną transakcję. Zaletą tego rozwiązania jest możliwości śledzenia w bardziej przejrzysty sposób płatności na każdym jej etapie - od chwili przesłania zlecenia do potwierdzenia realizacji płatności. Usługa GPI Tracker jest świadczona w bankach, które przystąpiły do inicjatywy SWIFT GPI, wskazano również.

Instant Account Information (IAI) to usługa, która umożliwia dostęp do firmowych rachunków bieżących prowadzonych w Santander BP w czasie rzeczywistym, wraz z informacją o aktualnym saldzie oraz historią transakcji. Dzięki usłudze IAI klient w czasie rzeczywistym może zarządzać swoimi kontami na całym świecie. Innowacyjność narzędzia polega na wykorzystaniu interfejsów API do przetwarzania informacje z wielu kont i krajów w najwygodniejszy dla użytkownika sposób. Możliwość podglądu rachunków zagranicznych spółek z grupy kapitałowej klienta prowadzonych lokalnie w bankach Grupy Santander zostanie udostępniona w nadchodzących miesiącach.

"One Trade Portal to niezwykle wygodne i intuicyjne rozwiązanie, które ułatwi funkcjonowanie wielu firmom. Szczególnie tym, których główna działalność związana jest z eksportem lub importem towarów. Portal dostarcza rozwiązania i usługi takie jak GPI Tracker czy IAI, dzięki którym łatwiejsze będzie zarządzanie płatnościami czy monitorowanie ich przepływu. W kolejnych etapach platforma będzie rozbudowywana o nowe, przydatne funkcjonalności i usługi w obszarach cash management oraz trade finance" - powiedział dyrektor Departamentu Globalnej Bankowości Transakcyjnej w Santander BP Rafał Pokora, cytowany w komunikacie.

W kolejnych fazach planowane są wdrożenia produktów biznesowych i usług umożliwiających m.in. kompleksową obsługę przelewów międzynarodowych i transakcje wymiany walut w procesie płatności. Przelewy One Trade umożliwią natychmiastowe przesłanie pieniędzy na inny rachunek w bankach Grupy Santander, a także do beneficjentów, którzy posiadają rachunki w innych bankach, w krajach w których obecna jest Grupa, podkreślono.

W następnych etapach rozwoju platformy Grupa Santander planuje uruchomienie rozwiązań dotyczących finansowania handlu i kapitału obrotowego. Będą to produkty Trade Finance - One Trade - np. inkaso importowe/eksportowe, akredytywy eksportowe i importowe, gwarancje. Wśród planowanych rozwiązań dot. kapitału obrotowego znajdą się m.in. globalne usługi confirmingu czy dyskonto należności. W planach jest też wdrożenie funkcji ułatwiających handel, dotyczących digitalizacji łańcucha wymiany handlowej, a także usług niefinansowych takich jak np. wyszukiwanie kontrahenta, negocjacje, zawieranie umów, logistyka czy ubezpieczenia.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r.

