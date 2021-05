Zysk operacyjny wyniósł 7,82 mln zł wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,69 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 40,14 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2021 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 50,7 mln zł przychodów, o 26% więcej niż w rok wcześniej, wypracowując 7,8 mln zł zysku operacyjnego (4,4 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 8,1 mln zł zysku netto, (11,8 mln zł w I kw. 2020 r.) W zakończonym okresie grupa nie oddała do użytkowania żadnej inwestycji mieszkaniowej, mimo to grupa odnotowała wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020. Rentowność brutto na sprzedaży grupy wyniosła 25% wobec 30,2% w poprzednim okresie. Niższy wynik netto jest efektem zmienności kursów walutowych, skutkującej rozpoznaniem istotnych dodatnich różnic kursowych w I kw. 2020 r." - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,89 mln zł wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)