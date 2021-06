DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk S.A. - otrzymało zamówienie z Research Innovations Inc. z USA (RII), którego przedmiotem jest sprzedaż licencji wieczystej platformy analitycznej DataWalk do U.S. Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), podało DataWalk S.A.

"Misją INL jest zapewnienie bezpieczeństwa w Ameryce poprzez zwalczanie przestępczości, nielegalnych narkotyków i niestabilności za granicą, poprzez wspieranie rządowych agencji innych krajów w zwiększaniu ich zdolności operacyjnych. Oprogramowanie DataWalk zostało wybrane do jednego z takich projektów w zastosowaniach związanych z pozyskiwaniem informacji, wywiadu i gromadzenia danych, a także ich analizy i rozpowszechniania, dla organizacji celnej kraju partnerskiego" - czytamy w komunikacie. DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW. (ISBnews)