Reklama

"Uchylenie uchwały związane jest ze zmianą podejścia spółki do planowanej transakcji. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w późniejszym terminie po uzyskaniu przez spółkę potwierdzeń co do możliwości realizacji zamierzonego przez spółkę skutku w świetle zatwierdzonego w stosunku do spółki w dniu 5 listopada 2020 układu w przyspieszonym postępowaniu układowym. Uchylenie uchwały wiązało się będzie również z rozwiązaniem umów objęcia akcji i nabycia obligacji objętych powiadomieniami, o których spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2021" - czytamy w komunikacie.

W lutym br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Vivid Games zdecydowało o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 303 527 akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł za sztukę.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)