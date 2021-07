"Ta ustawa jest częścią Polskiego Ładu, jako jedno z narzędzi do rozbudowy polskiej wersji takiego państwa dobrobytu, wzmacniania i rozwoju polskiej wsi, czy zapobiegania odpływowi młodych ludzi. Dzisiaj to bardzo ważne, ponieważ ta ustawa ma również stanowić zachętę do zakładania rodzin na wsi. I ona zawiera wiele nowatorskich i tak naprawdę nieznanych dotąd polskiemu rolnictwu, polskiemu ustawodawstwu w rolnictwie mechanizmów stabilizacji rynkowej" - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia Puda.

Jak mówił szef resortu rolnictwa, poprzez tę ustawę rząd chce wspierać, rozwijać oraz utrzymać istniejące już rodzinne gospodarstwa rolne. "Wiemy, że w Polsce średnia powierzchnia gospodarstwa to 11 hektarów. Chcemy zabezpieczyć wszystkich tych, którzy mają małe i średnie gospodarstwa" - wskazał Puda.

Jeśli chodzi o konsumentów - jak podkreślił minister - "chcemy zabezpieczyć wszystkich tych, którzy korzystają z dobrodziejstw rolnictwa". Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo funkcjonowania na rynku żywnościowym.

"Chcemy również tą ustawą pokazać, że możemy wiele zmieniać na korzyść rolników, czyli to jest takie przygotowanie pakietu systemowych zmian, przywracających pełną godność ekonomiczną, czy społeczną naszego rolnika oraz tego, żeby funkcjonował na wsi w sposób bardziej otwarty" - tłumaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi. Puda przekazał, że w projekcie ustawy będzie zapisane narzędzie, które ma zapobiegać odpływowi młodych ludzi ze wsi. "Mówimy o tym, aby zachęcić młodych ludzi do pozostawania na wsi oraz tworzymy pakiet korzyści, które zachęcają do zakładania własnej rodziny na wsi" - powiedział Puda.

Jak dodał, "bardzo dużą siłę, energię, przykładamy do tego, aby zainwestować potencjał rządu właśnie w działania na rzecz wsi". Wskazał, że chce, aby środki finansowe, które dotychczas płynęły na tereny wiejskie, trafiały tylko do rolników, a środki na poprawę infrastruktury wsi - z innego programu.

"Chcemy, aby te korzyści, które płyną z ustawy, to były również korzyści podatkowe dla tych wszystkich, którzy będą funkcjonować na wsi" - dodał.

Puda mówił także o zapisach dotyczących zmian w dziedziczeniu. Przyznał, że były one postulatem osób, które są związane z rolnictwem, m.in. rolniczych związków zawodowych. "Na ile to było możliwe, oczywiście, te postulaty spełniamy. Ten podstawowy to jest to, aby osoby, które wypracowały już ten okres emerytalny, przechodząc na emeryturę, nie były zobowiązane do przekazywania swojego gospodarstwa" - powiedział.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł. (PAP)

