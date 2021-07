Reklama

Planowane tytuły na Nintendo Switch: "Hollow 2", "The Dealer Simulator" (wcześniej: "Drug Dealer Simulator"), "Uboat", "Professional Fishing", "Re-Legion", "Project Aether", "Pawn of the Dead", "Blocky Farm", "Neurodeck", "Robothorium", "Wax Museum".

Planowany tytuł na PC: "Hollow 2".

Planowane tytuły na Xbox One: "Professional Fishing", "Rise Eterna", "Q-Yo Blaster", "Danger Scavanger", "Virus - The Outbreak", "Binarystar Infinity", "Biolab Wars", "Sparkle 2 Evo".

Planowane tytuły na PS4: "Professional Fishing", "Hollow 2", "Rise Eterna", "Danger Scavanger", "Binarystar Infinity", "Virus - The Outbreak", "Biolab Wars".

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)