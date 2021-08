Jak podaje Bloomberg, runda serii C została przeprowadzona przez Incubate Fund przy udziale sześciu innych inwestorów, w tym byłego dyrektora ds. strategii SoftBank Group Corp. To zwiększyło łączną kwotę pozyskaną przez spółkę do ok. 195,5 mln dolarów.

Reklama

Startup Ispace został założony ponad dekadę temu i konkurował o Google Lunar XPrize – nagrodę w wysokości 20 milionów dolarów dla pierwszego prywatnie finansowanego zespołu, który wyląduje na Księżycu, pokona 500 metrów i prześle na Ziemię wideo w wysokiej rozdzielczości. Podczas gdy konkurs zakończył się bez zwycięzcy w 2018 roku, kilka zespołów pracowało dalej, licząc na zwiększone wydatki rządowe na misje księżycowe i spadek kosztów wzbicia się na orbitę. Ispace reklamował się jako „księżycowa wersja FedEx”. Startup planuje zarabiać pieniądze transportując sprzęt naukowy i towary handlowe na Księżyc.

Pierwsza misja lądowania na Księżycu zaplanowana jest na drugą połowę 2022 roku na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Planuje dostarczyć ładunki dla programu kosmicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Japońskiej Agencji Eksploracji Kosmosu i trzech firm zakontraktowanych przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną. Ispace zapowiedział, że planuje wykorzystać nowe fundusze do sfinansowania swojej drugiej podróży w 2023 roku i zwiększenia rozmiaru swojego lądownika księżycowego na trzecią podróż w kolejnym roku.

„Istnieje coraz większa liczba interesariuszy wchodzących w ten ekosystem od strony rozwoju i inwestycji” – Bloomberg cytuje słowa założyciela startupu Takeshiego Hakamady.