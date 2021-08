Reklama

"SellIntegro łączy świat tradycyjnego handlu, z nowoczesnym rynkiem e-commerce, dlatego to doskonałe rozwiązanie dla istniejących e-commerców, ale także dla tych którzy dopiero rozpoczynają aktywność w tym obszarze. Rozwiązania oferowane przez SellIntegro znacząco poszerzają naszą ofertę usług e-commerce" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

SellIntegro udostępnia w modelu SaaS narzędzia służące do automatyzacji i masowej integracji systemów informatycznych. Spółka wypracowała unikalną technologię umożliwiającą szybką integrację systemów e-commerce z platformami lub systemami księgowymi, magazynowymi, logistycznymi, finansowymi i innymi (ERP, CRM, WMS). SellIntegro jest czołowym dostawcą integracji systemów biznesowych z e-commerce w Polsce, wyjaśniono.

"Jako cyber_Folks świadczymy usługi dla ponad 30 tys. sklepów internetowych w Polsce oraz ponad 10 tys. w Rumunii i Chorwacji. Od kilkunastu miesięcy widzimy galopującą profesjonalizację wielu naszych klientów z obszaru e-commerce. Rośnie liczba obsługiwanych przez nich klientów i transakcji. Przy jednocześnie rosnących kosztach pracy, automatyzacja wydaje się najlepszym rozwiązaniem ułatwiającym dalszy wzrost. Dzięki SellIntegro większość procesów wykonywanych ręcznie można zautomatyzować" - dodał Dwernicki.

SellIntegro w II kwartale 2021 r. osiągnęło 1,4 mln zł przychodów, co stanowi prawie 4-krotny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku i około 30% wzrost względem I kwartału 2021 r. W całym 2020 r. spółka osiągnęła 1,7 mln zł przychodów, co stanowi 5-krotny wzrost względem 2019 r., podano także.

"Nasze rozwiązanie upraszcza i automatyzuje proces cyfryzacji handlu i pomaga w rozpoczęciu sprzedaży online. Szeroka oferta integracji adresuje potrzeby zarówno do małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, które dzięki SellIntegro oszczędzają czas, zwiększają liczbę zamówień i minimalizują błędy przy ich realizacji. Dzięki temu dynamicznie rośnie nasza sprzedaż. Jest to możliwe również dzięki automatyzacji całego procesu i dystrybucji w modelu SaaS" - powiedział współzałożyciel i prezes SellIntegro Paweł Pindera.

Z rozwiązań firmy korzysta ponad 2 tys. klientów, w tym m.in. Mokate, Wayfair, Toys"R"Us oraz Trefl.

"Inwestycja cyber_Folks dobrze wpisuje się w globalny trend na rynku e-commerce oraz jest kolejnym krokiem w rozwoju oferty dla e-commerce. To obecnie najszybciej rosnąca grupa naszych klientów" - podsumował Dwernicki.

Pozostałymi wspólnikami w SellIntegro są współzałożyciele - Paweł Jaworski, Paweł Pindera i Tomasz Mazur oraz fundusz RST Ventures For Earth sp. z o.o. Transakcja obejmowała zakup udziałów od dotychczasowych udziałowców oraz objęcie nowych udziałów w zamian za wkład w kwocie 15 mln zł. Jednocześnie H88 zawarło warunkową umowę nabycia kolejnych udziałów, której realizacja uzależniona jest od przyszłych wyników SellIntegro oraz prawo do podniesienia kapitału zakładowego, w wyniku którego udział H88 w kapitale zakładowym wzrośnie do 51,14%.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)