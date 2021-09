To dobra wiadomość szczególnie dla branży turystycznej – w miesiącach wakacyjnych hotele czy pensjonaty mogły normalnie działać (wcześniej były pozamykane w wyniku wprowadzonych epidemicznych restrykcji).

Projekt ustawy w sprawie rekompensat może zostać uchwalony już na poniedziałkowym posiedzeniu Sejmu. Zostało ono zwołane, by posłowie mogli się odnieść do rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Choć większość opozycji krytycznie je ocenia, to nie zanosi się, by jego przeciwnikom udało się uchylić decyzję prezydenta. Aby tak się stało, musieliby zdobyć bezwzględną większość, czyli 231 głosów posłów.