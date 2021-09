Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 31,46 mln zł wobec 35,34 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej za 6 miesięcy 2021 roku wyniósł 31 464 tys. zł i był niższy o 10,97% od zysku z działalności operacyjnej osiągniętego w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku. Wynik EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł 44 672 tys. zł i był na poziomie zbliżonym do EBITDA osiągniętego w pierwszym półroczu 2020 roku. Zysk netto [ogółem] wyniósł 22 155 tys. zł i był niższy o 8 077 tys. zł od zysku netto wypracowanego w I półroczu w 2020 roku, jednakże był wyższy o 9 867 od zysku netto za I półrocze 2019 roku, który wyniósł 12 288 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,55 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 478,47 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów netto ze sprzedaży grupy kapitałowej w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnęła rekordowy poziom w historii grupy kapitałowej w stosunku do poziomu obrotów dotychczas wykazywanych w pierwszym półroczu wcześniejszych lat i wyniosła 639 547 tys. zł. Była tym samym wyższa o 161 076 tys. zł, tj. o 33,66 % w porównaniu do przychodów netto za I półrocze 2020 roku. Wzrost poziomu sprzedaży osiągnięty w pierwszym półroczu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku wynika ze wzrostu skali działalności głównie w segmencie Realizacja kontraktów - prefabrykacja (wzrost sprzedaży o 152 650 tys. zł)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 9,18 mln zł wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

