Reklama

"'Farming Life' oferuje wiele zróżnicowanych możliwości. Planowanie przestrzenne naszej farmy, inwestowanie w budynki i sprzęt, sadzenie warzyw, owoców i zbóż, hodowla zwierząt czy zatrudnianie i zarządzenie pracownikami. To przykłady tego, co czeka na graczy. 'Farming Life' jest też w pewnej mierze grą przypominającą 'SimCity', choć - zamiast miasta - koncentrujemy się oczywiście na farmie. Ten tytuł powinien przypaść do gustu również graczom lubiącym produkcje w stylu 'Stardew Valley' i 'Farm Manager 2021'" - powiedział dyrektor operacyjny Ultimate Games Rafał Jelonek, cytowany w komunikacie.

Tytuł docelowo dostępny będzie w kilku wersjach językowych: polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim i chiński uproszczonym. Cena detaliczna "Farming Life" w wersji na PC wyniesie 12,99 USD.

"Prace nad 'Farming Life' trwały od blisko 3 lat, a rozgrywka jest tutaj z założenia spokojna i nastawiona na relaks, dlatego zdecydowaliśmy się na uproszczenie części elementów farmerskiego życia. Poszczególne opcje dotyczące rolnictwa i hodowli są odpowiednio zróżnicowane. Gracze otrzymują do tego dużo swobody w gospodarowaniu i decydowaniu, co pozwala na tworzenie całkowicie unikalnych farm, zgodnych z wizją i pomysłami gracza" - powiedział prezes Pyramid Games, Jacek Wyszyński.

Pyramid Games to studio zajmujące się tworzeniem gier komputerowych założone w 2012 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Lublinie, a tworzą je fani gier oraz pasjonaci nauki i science-fiction. Ich produkcje koncentrują się na tematyce odkrywania nieznanego i zdobywania wiedzy. Spółka należy do Grupy Playway. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2020 r.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)