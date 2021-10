Reklama

Wśród celów na bieżący rok obrotowy w prezentacji wynikowej wymieniono:

"* Kontynuacja dwucyfrowego wzrostu powierzchni (1 820,4 tys. m2, +27% r/r, +50% r/r w CIS, +14% Polska, +22% r/r Europa). […]

* Planowany capex to 1,2 mld zł (z czego 0,95 mld zł na salony)".

W I poł. r.obr. 2021/2022 wydatki na modernizację i otwarcia salonów wyniosły 373 mln zł (+57% r/r), a wydatki na infrastrukturę 164 mln zł (+ 42% r/r), wraz z powrotem do prac nad budową Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, podano także.

W II kw. r.obr. powierzchnia sprzedaży zwiększyła się o 23,9% r/r do 1 615,5 tys. m2, z czego w Polsce - o 16% r/r do 619,6 tys. m2, w Europie - o 13,5% r/ do 457,9 tys. m2, we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP) - o 47,4% r/r do 529 tys. m2 oraz na Bliskim Wschodzie - o 19% r/r do 10 tys. m2.

Według stanu na koniec lipca br., Grupa LPP posiadała 2 021 sklepów, w tym 926 w Polsce, 473 w Europie, 613 - w WNP oraz 9 - na Bliskim Wschodzie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)