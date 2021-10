Reklama

"Usługa skierowana jest w tym momencie do firm z sektora MSP, w tym małych i średnich spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych oraz freelancerów. Usługi finansowe będą w pierwszym etapie oferowane bezpośrednio w systemach klasy ERP firmy Comarch. Spółka ma największy udział w krajowym rynku programów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem wśród polskich dostawców" - czytamy w komunikacie.

Do obsługi Apfino Comarch utworzył dedykowaną spółkę - Comarch Finance Connect, która będzie odpowiedzialna za aktywne promowanie usługi, rozwój produktu, współpracę z partnerami oraz pozyskiwanie klientów.

Zdaniem Comarchu, przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm, napotykają wiele problemów związanych z obsługą zaawansowanych produktów finansowych, często opartych o dokumenty księgowe oraz skomplikowane metody oceny ryzyka.

"Przeprowadziliśmy badanie, które pokazuje, że głównym problemem w obsłudze produktów finansowych nadal jest wypełnienie skomplikowanego wniosku. To mocno zastanawiające, ponieważ instytucje finansowe od lat mocno inwestują w transformacje cyfrowe oraz chcą, aby ich produkty były w jak powszechniejszym użyciu. Z drugiej strony jest to konsekwencja świadomych strategii, polegających na budowaniu potężnych narzędzi w postaci portali internetowych i osadzaniu w centrum produktów bankowych jako takich - niekoniecznie dopasowanych do kontekstu działalności przedsiębiorstwa. Ekonomia API zmienia to podejście, umieszczając produkty i usługi, jako jeden z elementów w procesach realizowanych przez użytkownika. Kolejnym istotnym problemem jest mnogość instytucji finansowych, z którymi współpracuje firma. Stawiamy na integrację różnych partnerów w jednym portalu finansowym i to jest właśnie pole do działania dla Apfino. Naszą misją jest upraszczanie usług finansowych dla firm na wielu poziomach interakcji" - powiedział wiceprezes i dyrektor zarządzający Comarch Finance Connect Łukasz Rozlach.

Platforma Apfino to serwis, który integruje system ERP z szeregiem produktów z zakresu obsługi finansowej firm. Takie połączenie zapewnia przedsiębiorcom łatwy kontakt z dostawcami usług finansowych oraz możliwość skorzystania z nich bez zbędnych formalności. Wszystkie czynności załatwiane są online. Aktualnie oferowane są dwa rodzaje usług: faktoring i windykacja. Wkrótce zostaną uruchomione kolejne m.in. informacja o rachunkach na bazie PSD2, wymiana walut, kredyty. Dostęp do platformy jest bezpłatny.

"Naturalnym kontekstem, w którym Apfino osadza swoje usługi są systemy Comarch ERP, ponieważ to na styku systemów księgowych oraz usług finansowych nadal nie wydarzyła się prawdziwa transformacja cyfrowa, która zapewniła by efektywne monitorowanie i przewidywanie płynności finansowej czy też automatyczne rozliczanie płatności. Konieczność przygotowywania dedykowanych plików, eksportu do różnych systemów zewnętrznych oraz odpowiedniej interpretacji danych przychodzących pochłania duże koszty w większości przedsiębiorstw" - dodał Rozłach.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)