"Wysoka ocena działań Kool Things przez naszego partnera zaowocowała podpisaniem nowego kontraktu, dzięki któremu kontynuujemy działania promocyjne gry 'F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch', tym razem na PC. Fakt, że Bilibili podpisało z nami kolejną umowę potwierdza, że w regionie nie ma drugiej agencji porównywalnej z Kool Things - ten ogromny partner mógł wybrać dowolną agencję z Europy lub USA, a postawił ponownie na nasze usługi" - powiedział Marzęcki, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach Kool Things zrealizowało międzynarodową kampanię PR i influencerską dla Bilibili i była odpowiedzialna za wsparcie premiery gry "F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch" na PlayStation 4 i PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Turcji, Rosji i Polsce. Od początku października agencja realizuje kolejną kampanię tej gry w ww. krajach - tym razem ukierunkowaną na graczy korzystających z PC, podano także.

Jednocześnie Kool Things kontynuuje współpracę ze sprawdzonymi partnerami z branży gier Jagex oraz Private Division. W przypadku pierwszego z podmiotów, działania obejmują promocję "Space Punks" - produkcji stworzonej przez polskie studio Flying Wild Hog. Jest to gra action-RPG, w którym celem jest wykonywanie zleceń na odległych planetach. Natomiast z Private Division Kool Things współpracuje od kilku lat, poprzednio wspierając promocję takich bestsellerów, jak m.in. "The Outer Worlds", "Kerbal Space Program", "Ancestors: The Humankind Odyssey", czy pudełkowe wydanie gry "Hades".

"Jednocześnie jesteśmy niezwykle zadowoleni z ostatnich miesięcy w Kool Things - zatrudniliśmy fantastycznych specjalistów, a prace nad narzędziem do automatyzacji i analityki działań marketingowych - Buffmaker - idą pełną parą" - dodał Marzęcki.

Kool2Play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

