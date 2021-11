Reklama

"Klabater planuje aż 10 premier w przyszłym roku, z czego cztery z nich zostały ogłoszone w minionym kwartale. Są to: 'Orbit Industries', 'Kaiju Wars', 'Production Line' oraz 'Best Month Ever'. Pierwsze trzy produkcje pochodzą z zagranicznych studiów developerskich z Niemiec, Kanady i Wielkiej Brytanii, natomiast ostatni z wymienionych tytułów, który już teraz cieszy się z ogromnym zainteresowaniem mediów - Najlepszy Miesiąc Życia! - tworzony jest przez zespół doświadczonych developerów i młodych filmowców z Polski związanych z Warszawską Szkołą Filmową" - czytamy w komunikacie.

Na przyszły rok w katalogu spółki znajduje się też "Weedcraft Inc." - projekt portingowy realizowany we współpracy ze studiem Ville Monarchs oraz amerykańskim wydawcą Devolover Digital, edycja na Switch gry własnej "Crossroads Inn", oraz edycja na Xbox gier z serii "Strategic Minds". W kluczową fazę produkcyjną weszła też czwarta gra własna spółki - "Moonshine Inc.", na kolejny kwartał zaplanowała start kampanii promocyjnej tytułu.

"Przychody netto osiągnięte przez Klabatera w III kwartale 2021 roku wyniosły blisko 1,2 mln zł, pod względem zysku netto zakończyliśmy bieżący okres na symbolicznym plusie. Najważniejszym trendem, jaki odnotowaliśmy w ostatnich miesiącach, jest wzrost o blisko 85% przychodów ze sprzedaży gier własnych w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym" - powiedział członek zarządu Klabater Robert Wesołowski, cytowany w komunikacie.

W minionym okresie spółka przygotowała oraz wprowadziła do sprzedaży adaptację na PlayStation dwóch gier strategiczne produkcji Starni Games, z serii "Strategic Mind": "Blitzkrieg" oraz "The Pacific". Trzecią wydaną w modelu portingowym na konsole Switch, PlayStation oraz Xbox była gra logiczno-przygodowa "May's Mysteries: The Secret of Dragonville" od V5 Corp.

"Aktywność utrzymywana na back-catalogu pozwala nam utrzymać bieżącą działalność oraz tworzyć kolejne gry własne. Przed nami premiera wyczekiwanej gry 'Moonshine Inc.', a rozbudowując nasze portfolio w minionym kwartale, zapewniliśmy sobie stabilne źródło przychodów w perspektywie kolejnych miesięcy i 2022 roku" - podsumował członek zarządu Klabater Michał Gembicki.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier "We. The Revolution", "Heliborne" i "Crossroads Inn" oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Zespół developerski w tej chwili pracuje nad Moonshine Inc. Spółka oferuje również usługi portingowe przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

(ISBnews)