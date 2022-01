Oferta Budimexu za ok. 595,31 netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Tramwajów Warszawskich na budowę trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego, podał Budimex.

Reklama Termin rozpoczęcia robót nastąpi od zawarcia umowy przez obie strony, podano. "Termin zakończenia robót: Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu. Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji" - czytamy dalej. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)