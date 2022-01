Reklama

Warszawa, 17.01.2022 (ISBnews) - Dopłaty do ograniczenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych wyniosą ponad 6 mld zł w 2022 roku, a w latach 2022-2031 łącznie 28,8 mld zł, wynika z uzasadnienia do rozporządzenia ministra aktywów państwowych, które trafiło do uzgodnień międzyresortowych. Uzgodnienia mają potrwać do czwartku.

Projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Istotą rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia, jest to, że określa ono:

- szczegółowe warunki systemu wsparcia w zakresie dopłat, w tym sposób ustalania wysokości dopłat, koszty i przychody kwalifikowane, sposób ustalania ceny referencyjnej, zasady monitorowania, kontroli i weryfikacji systemu wsparcia,

- szczegółowe warunki i tryb przyznawania dopłaty z uwzględnieniem jej formy,

- tryb rozliczania dopłat,

- warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dopłaty.

Zasady dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych opierają się na z góry określonym mechanizmie, który będzie brał pod uwagę koszty kwalifikowane oraz przychody kwalifikowane przedsiębiorstwa" – czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie ma regulować sposób ustalania dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych i ceny referencyjnej oraz formę miesięcznego i rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji z określeniem ich zawartości oraz terminy ich przedkładania. Beneficjentami wsparcia mają być Polska Grupa Górnicza S.A. ,Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj sp. z o.o.

Jak wynika z projektu, w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia do tych przedsiębiorstw ma trafić 6 092, 9 mln zł, w drugim - 3 565, 6 mln zł, a w latach kolejnych kwota ta ma zmniejszać się do 2 800 mln zł, 2 697,4 mln zł, 2 567,3 mln zł aż do 1 975,8 mln zł w ostatnim roku obowiązywania rozporządzenia. W latach 2022- 2031 finansowanie dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa ma trafić z budżetu 28 821 mln zł.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, dopłata będzie mogła być przekazywana również w formie skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego.

Termin wejścia w życie przedmiotowego projektu rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Planuje się, że wdrożenie nowego systemu wsparcia dla spółek sektora górnictwa węgla kamiennego w najkrótszym możliwym terminie, podano także.

(ISBnews)