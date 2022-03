Iron VR - spółka zależna Carbon Studio - złożyła dokument informacyjny do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Iron VR planuje debiut na NewConnect jeszcze w tym roku. Studio pod przewodnictwem nowo powołanego prezesa zaktualizowało strategię rozwoju, której główne założenia to wydawanie co najmniej 2 tytułów rocznie.

"Liczymy na to, że w perspektywie najbliższych miesięcy Iron VR dołączy do grona spółek notowanych na NewConnect. Obecność na małej giełdzie pozwoli nam zwiększyć rozpoznawalność spółki na polskim oraz zagranicznym rynku i umożliwi nam dotarcie do nowej grupy inwestorów. Liczymy, że weryfikacja niezbędnej dokumentacji po stronie Giełdy przebiegnie sprawnie" - powiedział prezes Iron VR Tomasz Szpiner, cytowany w komunikacie. Iron VR w grudniu 2020 r. pozyskała od inwestorów 2,5 mln zł. Środki z oferty publicznej są przeznaczane przede wszystkim na działania związane z produkcją gier w oparciu o własne IP lub zewnętrznych producentów, a także na rozwój zespołu, przypomniano. Zgodnie z nowo zaktualizowaną strategią, Iron VR zamierza koncentrować swoje zasoby na stworzeniu szerokiej gamy gier opartych o ciekawą koncepcję rozgrywki, bazujących na własnym lub zewnętrznym IP, które będą realizowane w relatywnie krótkim czasie. "Planujemy działać w strategii biznesowej zakładającej wydawanie co najmniej 2 tytułów rocznie. Jednocześnie dalej chcemy pozyskiwać IP z klasycznych gier PC, tworzyć własne IP w formule gier modułowych, a także realizować prace na rzecz podmiotów zewnętrznych. Niebawem ogłosimy nowy autorski tytuł VR. Obecnie trwają zaawansowane prace koncepcyjne" - powiedziała development director w Iron VR Karolina Koszuta. Iron VR jest spółką zależną Carbon Studio, która tworzy gry VR. (ISBnews)