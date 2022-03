Firmy, które wciąż działają w Rosji, ryzykują nie tylko bojkot na międzynarodowym rynku, ale i odium „przyjaciół Putina”. Może to długofalowo odbić się na ich zyskach. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys stwierdził, że Rosja otrzymała potężny cios w sektor finansowy – koszty sankcji i ograniczeń w dostawach przełożą się na recesję rzędu 10-15 proc. W ocenie szefa PFR, w odpowiedzi na rosyjską agresję wobec Ukrainy: „Zachód zareagował szybko – jeżeli chodzi o gospodarkę – zadał Rosji bezprecedensowy cios”.

Reklama

Obecnie Rosjanie nie mogą wymieniać rubla na waluty, co wywołało panikę w sektorze bankowym i kolejki do bankomatów. Giełda w Moskwie wciąż jest zamknięta, a wartość największych rosyjskich spółek spadała z kilkudziesięciu miliardów dolarów niemal do zera. Wycofują się również kolejne firmy. Dla przykładu, do amerykańskich firm IT – m.in. Apple, Intel, Dell, Lenovo – dołączył japoński Ricoh, a ewakuację swoich firm rozważa tajwański Asus. Moskwa obiecuje dotacje i liczy na chińską pomoc, jednak zapełnienie powstałych niszy może być niebywale trudne.

Reklama

Są jednak przedsiębiorstwa, które nie uginają się pod polityczną presją. Krytyka wobec firm, które zostały w Rosji, przybiera na sile. Z międzynarodowym bojkotem musi się mierzyć francuska Grupa Adeo (Asscoiate Familiale Mulliez), do której należy Leroy Merlin, Decathlon oraz Auchan.

Zwłaszcza Leroy Merlin spotkał się z potępieniem po tym, jak firma w liście do partnerów handlowych oświadczyła, że zamierza wypełnić lukę po konkurentach, którzy wycofali się z rynku rosyjskiego. Po masowej krytyce i wzywaniu do bojkotu, polskie przedstawicielstwo wystosowało oświadczenie: „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno naszych pracowników, jak i klientów, Zarząd Leroy Merlin Polska podjął decyzję o wstrzymaniu współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi. Dotychczasowa współpraca miała charakter marginalny, jednakże powyższa decyzja ma dla nas wymiar symboliczny. Najlepszą rzeczą jaką możemy w tej chwili zrobić to okazać solidarność z ofiarami tego konfliktu oraz przeznaczyć realne i materialne wsparcie wszystkim poszkodowanym”. Leroy Merlin Polska zobowiązała się do przekazania 4,5 mln złotych na wsparcie obywateli Ukrainy, a dochód ze sprzedaży produktów pochodzenia białoruskiego bądź rosyjskiego, które jeszcze znajdują się na półkach sklepowych, będzie w całości przekazany na rzecz potrzebujących w Polsce i w Ukrainie.

Auchan Polska zapewnia, że agresja Rosji na Ukrainę nie jest mu obojętna i odsyła do centrali we Francji: „Sieć reaguje na bieżące potrzeby pracowników ukraińskich zatrudnionych w Auchan Polska, jak i pracowników Auchan Ukraina przybywających do Polski wraz ze swoimi Rodzinami. Wspiera również centra pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy”.

Lorenz – producent przekąsek i chipsów takich jak Crunchips – otworzył kolejne linie produkcyjne w mieście Kiriszy. Jak podaje polskie przedstawicielstwo firmy Lorenz, oddział w Rosji jest niezależną spółką: „W obecnej sytuacji wstrzymaliśmy już dalsze planowane inwestycje w Rosji. Ponadto możemy zapewnić: żadna z naszych marek w Polsce nie pochodzi z produkcji w Rosji. Nie pozyskujemy stamtąd również żadnych surowców. Ponadto nie produkujemy już towarów z przeznaczeniem na rynek rosyjski”.

O problemy wizerunkowe najwidoczniej nie martwi się sieć sklepów Spar, która nadal funkcjonuje na rosyjskim rynku. Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, wezwał do zamknięcia działalności w Rosji międzynarodowe koncerny, między innymi właśnie sklepy Spar. Inne wymienione przez niego przedsiębiorstwa to Metro, Accor, Ecco, Raiffeisen Bank i UniCredit.

Firmy farmaceutyczne na „liście wstydu”

Profesor Jeffrey Sonnenfeld oraz jego zespół badawczy z Uniwersytetu Yale przygotowali „Listę wstydu”, czyli firmy, które nadal operują na rosyjskim rynku. Lista ta jest aktualizowana, gdyż wiele firm – mimo wcześniejszych oświadczeń, że będą kontynuowały działalność w Rosji – ugięły się pod krytyką i zawieszają produkcje oraz inwestycje. To np. WeWork, firma udostępniająca powierzchnię coworkingową. McDonald’s, Starbucks i Coca-Cola ogłosiły w tym tygodniu wstrzymanie sprzedaży.

Linie lotnicze, producenci samochodów, banki i giganci technologiczni – już niemal 400 firm – są wśród przedsiębiorstw, które ograniczają działalność lub głośno mówią o wycofaniu się z Rosji. Jednak producenci leków, sprzętu medycznego i firmy z sektora opieki zdrowotnej, które są zwolnione z sankcji amerykańskich i europejskich, twierdzą, że Rosjanie potrzebują dostępu do leków i sprzętu medycznego. Firmy te utrzymują, że międzynarodowe prawo humanitarne wymaga od nich utrzymania otwartych łańcuchów dostaw.

Firma Johnson&Johnson, której biura znajdują się w Moskwie, Nowosybirsku, Sankt Petersburgu i Jekaterynburgu, w swoim oświadczeniu napisała: „Pozostajemy zaangażowani w dostarczanie niezbędnych produktów zdrowotnych potrzebującym na Ukrainie, w Rosji i w regionie, zgodnie z obowiązującymi sankcjami i dostosowując się do szybko zmieniającej się sytuacji na miejscu”. Firmy farmaceutyczne, które twierdzą, że muszą kontynuować produkcję leków w Rosji ze względów humanitarnych, „w najlepszym wypadku postępują niewłaściwie, w średnim – cynicznie, a w najgorszym – wręcz żałośnie próbują wprowadzić w błąd” – skomentował to oświadczenie Jeffrey Sonnenfeld.

Pfizer, Johnson&Johnson, Novartis i Abbott to jedni z producentów leków, którzy wytwarzają leki farmaceutyczne w zakładach w Sankt Petersburgu i innych miejscach w kraju, a następnie sprzedają je jako markowe generyki lub pod rosyjskimi markami. Dyrektor generalny Pfizera, Albert Bourla, powiedział serwisowi CBS, że gigant farmaceutyczny nie zamierza dokonywać dalszych inwestycji w Rosji, ale też nie zerwie z nią więzi, jak to czynią międzynarodowe firmy z innych branż.

Na tworzonej przez Sonnenfelda „liście wstydu” znajdują się również takie firmy jak popularny w Polsce producent kosmetyków Oriflame, włoski producent opon Pirelli, sieć z kanapkami Subway, a z branży technologicznej – LG Electronics oraz Bosch. Jest na niej również gigant spożywczy Mondelez-Nabisco, do którego należą takie marki jak Milka, Cadbury, Halls, Oreo, Philadelphia czy Toblerone.

Oto „lista wstydu” firm, które nadal działają w Rosji

Przygotowana przez Jeffrey'a Sonnenfelda i jego zespół badawczy z Yale Chief Executive Leadership Institute - stan na dzień 15.03.2022, godz. 13:00