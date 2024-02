Zakład ma planowo zatrudniać około 500 osób. Firma poinformowała, że eksportuje obecnie swoje drony TB2 do 30 krajów. Według think tanku SIPRI są to m.in. Ukraina, Etiopia, Libia czy Azerbejdżan.

12 miesięcy do zakończenia budowy

"Potrzebujemy około 12 miesięcy na zakończenie budowy, a następnie zajmiemy się wnętrzem, sprzętem i strukturą organizacyjną" - powiedział Haluk Bayraktar.

Dodał, że wydajność fabryki wyniesie około 120 sztuk dronów rocznie.

Zapytany, czy kwestie bezpieczeństwa związane z trwającą wojną będą budzić obawy firmy, stwierdził, że plany "postępują w pełni i nic nie jest w stanie ich powstrzymać".