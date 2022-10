Nowa amunicja, oparta na istniejących pociskach obrony powietrznej Sungur, zostanie rozmieszczona na dronach bojowych Bayraktar, w tym TB2, który obecnie służy na Ukrainie - napisał portal.

Rozwój zdolności przeciwlotniczych dronów Bayraktar ma być odpowiedzią na powszechne użycie powolnych, tanich irańskich dronów "kamikadze", takich jak Shahed-136, których setki Rosja użyła do ataku na budynki cywilne i infrastrukturę krytyczną na Ukrainie - powiedział dyrektor generalny Baykar Haluk Bayraktar podczas targów broni w Stambule.

Chociaż Shahed-136 jest w zasadzie "łatwym celem", "trzeba przygotowywać odpowiednie środki zaradcze" - powiedział Bayraktar. "W pełni wspieramy Ukrainę w obronie ich suwerenności" - dodał.

Ukraina do obrony przed irańskimi dronami używa obecnie systemów ziemia-powietrze, oraz odrzutowców. Przydzielone do patrolu i gotowe do przechwytywania nadlatujących dronów lub wrogich samolotów Bayraktary TB2 mogłyby odegrać nową rolę w obronie powietrznej Ukrainy - podkreślił Kyiv Independent.