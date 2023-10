Minister obrony narodowej zaznaczył w piątek w mediach społecznościowych, że Polska cały czas zwiększa swoje bezpieczeństwo.

"Kolejne drony Bayraktar są już po testach w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Dziś zakończyliśmy odbiór trzeciego zestawu bezzałogowców!" - napisał na Twitterze minister Błaszczak.

Reklama

Polska posiada m.in. 48 samolotów F-16; zamówione są 32 samoloty F-35, których pierwsze egzemplarze trafią do polskich pilotów w przyszłym roku. Ponad to zamówione mamy 48 FA-50; "12 spośród tych samolotów będzie w tym roku, część już jest w polskich Siłach Powietrznych, ale to jeszcze zbyt mało. Potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych" - powiedział we wrześniu szef MON.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w przyszłym roku na obronność planowane jest wydanie 137 mld zł.

Reklama

Autor: Magdalena Gronek