"Uzupełnienie portfolio Orange o możliwość zakupu biznesowych laptopów w elastycznych modelach finansowania udowadnia, że nasza współpraca z Lenovo jest faktyczną i konstruktywną odpowiedzią na codzienne potrzeby biznesu. Usługi Orange w połączeniu z niezawodnymi komputerami biznesowymi Lenovo ThinkPad zapewnią naszym klientom elastyczną pracę z każdego miejsca, zapewniając komfortowe wideokonferencje i niezawodność w codziennych obowiązkach" - powiedział dyrektor rozwiązań ICT w Orange Polska Arkadiusz Wójcik, cytowany w komunikacie.

"Współpraca z Orange to doskonały przykład realizowanych przez nas celów - w tym przypadku poszerzenia rynku. Pozwoli nam ona na jeszcze lepsze dotarcie do małych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują idealnych dla siebie narzędzi pracy, co doskonale wpisuje się w naszą strategię jako czołowego producenta i dostawcy usług IT" - wskazał general manager w Lenovo Polska Wojciech Zaskórski.

Lenovo to firma z globalnej listy Fortune 500 o obrotach sięgających 43 mld USD. Jej oferta obejmuje komputery osobiste (w tym markę Think i urządzenia Yoga działające w różnych trybach), stacje robocze, serwery, pamięć masową, inteligentne telewizory, a także produkty mobilne, takie jak smartfony (w tym marki Moto), tablety i aplikacje.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.