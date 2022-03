Reklama

Strata operacyjna wyniosła 5,69 mln zł wobec 10,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,83 mln zł w 2021 r. wobec 204,08 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo niesprzyjających okoliczności grupa utrzymała swoją dotychczasową pozycję biznesową na rynku, osiągając przychody na łączną wartość 221 mln zł i wypracowując zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 41 mln zł. Warto podkreślić, że na zwiększenie przychodów ze sprzedaży szczególny wpływ miała zwiększona sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (wzrost o 22,4%) oraz zwiększona sprzedaż eksportowa (wzrost o 44,5%). Jest to efektem realizowania sygnalizowanych w poprzednich latach założeń Strategii grupy kapitałowej Pepees na lata 2019-2024, zakładającej między innymi poprawę sprawności w obszarze sprzedaży. Zwiększeniu wartości przychodów towarzyszył jednoczesny wzrost kosztów własnych sprzedaży. Wpłynęły na to problemy logistyczne, wzrost kosztów transportu a także nowe koszty, związane z zakupem środków dezynfekcji i ochrony osobistej pracowników, a także z dostosowaniem poszczególnych stanowisk do bezpiecznej pracy" - napisał prezes Wojciech Faszczewski w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 2,34 mln zł wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 220,83 mln zł w 2021 r.

