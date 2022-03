Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 29,77 mln zł wobec 36,77 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 41,33 mln zł wobec 47,66 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r. wobec 185,22 mln zł rok wcześniej.

"W ubiegłym roku osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie 206,3 mln zł przy wysokiej rentowności, mimo niestabilnych warunków na poszczególnych rynkach i rosnących kosztach działalności. EBITDA wyniosła 41,5 mln zł, a zysk netto 24,1 mln zł" - napisał prezes Anatol Timoszuk w liście do akcjonariuszy.

Widoczny gwałtowny wzrost cen materiałów używanych do produkcji i opakowań, jak i problemy z ich dostępnością wywarły znaczną presję na ponoszone przez spółkę koszty, które tylko częściowo była w stanie przenieść na kupujących jej wyroby. Miało to negatywny wpływ na zrealizowaną marżę, która spadła z poziomu 36,5% w 2020 r. do 32,4% w 2021 r. Jest to widoczne w szybszym wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (dynamika 118,5%) niż przychodów ze sprzedaży (dynamika 111,4%). Miał na to również wpływ większy o 2,6% udział w 2021 r. niżej marżowych towarów w strukturze sprzedaży, podano także w sprawozdaniu zarządu.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)