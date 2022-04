Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 242 mln zł wobec 246,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu i aranżacji sięgnęły 40,45 mln zł w 2021 r. wobec 59,02 mln zł rok wcześniej.

"Na dzień 31 grudnia 2021 roku grupa posiadała w swoim portfelu nieruchomości 7 zakończonych projektów biurowych o łącznej powierzchni ponad 100 tys. m2 GLA, które są w wysokim stopniu skomercjalizowane i generują zadowalające przepływy pieniężne. Projekty pozostające w trakcie budowy dostarczą w najbliższym czasie ponad 225 tys. m2 GLA powierzchni biurowej na kluczowe rynki w największych polskich miast, takich jak Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk i Katowice, a projekty zabezpieczone o dalszej łącznej powierzchni blisko 170 tys. m2 GLA posiadają, w zdecydowanej większości, pozwolenia na budowę i pozostają w gotowości do uruchomienia, stosownie do aktualne sytuacji popytowej" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 184,52 mln zł wobec 149,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

