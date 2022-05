Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 19,34 mln zł wobec 28,13 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 30,07 mln zł wobec -9,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232,42 mln zł w 2021 r. wobec 209,41 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki grupy kapitałowej w drugim roku pandemii były lepsze niż 2020 r. Przychody zamknęły się kwotą 232,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r. Dostosowanie się do panującej sytuacji poprzez renegocjacje umów, ograniczenie kosztów, poszerzenie oferty asortymentowej, przyniosło efekty na poziomie zysku operacyjnego i wyniku netto. Ważnym wydarzeniem dla Grupy Kapitałowej było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 293/305 – Ogrody Geyera. Wartość zadatku pozytywnie wpłynęła na zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów grupy kapitałowej, do kwoty 70,6 mln zł" - napisał prezes Mirosław Misztal w liście dołączonym do raportu.

Rok 2022 nadal jest bardzo trudnym czasem z uwagi na toczącą się wojnę u granic Polski i jej degradujący wpływ na krajową gospodarkę, podkreślił.

"Wśród priorytetowych zadań jest budowanie popytu na odzież i galanterię oferowaną przez markę Monnari oraz Femestage. Istotnym elementem strategii jest zwiększanie sprzedaży internetowej, budowa sieci franczyzowej oraz szukanie nowych kanałów sprzedażowych. Naszym celem jest utrzymanie rentowności, znaczącej pozycji na rynku odzieżowym oraz budowa wartości Monnari Trade S.A. dla akcjonariuszy" - dodał prezes.

W 2021 r. pod marką Monnari otwarto 14 nowych salonów własnych oraz 8 salonów franczyzowych.

"Spółka dominująca wraz z grupą kapitałową na koniec 2021 r. posiadała 201 salonów sprzedaży dla obu marek wraz ze sklepem internetowym o całkowitej powierzchni ok. 42,5 tys. m2, co oznacza wzrost rok do roku powierzchni sieci o ok. 3% i ilości salonów o 10. Wynik ten oznacza poprawę w relacji do pierwszego roku pandemii tj. 2020. Jednak sieć sprzedaży nadal nie osiągnęła poziomu z 2019 r. Ostrożna polityka w zakresie rozwoju sieci była spowodowana dużą niepewnością gospodarczą i ograniczeniami administracyjnymi" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2021 r. sprzedaż przez własny sklep internetowy stanowiła ok. 17,6% całkowitych przychodów ze sprzedaży towarów wobec 16% w 2020 r., podano także

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 1,61 mln zł wobec 11,85 mln zł straty rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 232 mln zł w 2021 r.

