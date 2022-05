Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 49,21 mln zł wobec 15,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 53,13 mln zł wobec 18,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,6 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 187,36 mln zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał tego roku był dla grupy najlepszym okresem w historii zarówno pod względem sprzedaży, jak i wygenerowanego zysku. Wolumen sprzedaży za pierwsze trzy miesiące tego roku osiągnął najwyższą wartość wśród wyników kwartalnych, tj. 27,5 tys. ton, przewyższając tym samym o 1,3 tys. ton wynik z analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost wolumenu sprzedaży to głównie efekt oddania do użytkowania instalacji do produkcji oksyalkilatów, co miało miejsce w drugiej połowie 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 35,05 mln zł wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 807 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)